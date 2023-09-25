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محمد عبد الكريم مساعدا لوزير التجارة لشؤون التنمية الصناعية

كتب:

محمد سعيد الشماع
10:39 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قراراً بتعيين المهندس محمد عبد الكريم، مساعداً للوزير لشؤون التنمية الصناعية بديوان عام الوزارة، لمدة عام، على أن تحدد مهامه بقرار وزاري يصدر في هذا الصدد.

كما أصدر وزير التجارة والصناعة، قراراً بتكليف الدكتورة ناهد يوسف عبده القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للخدمات والتنمية الصناعية، بتيسير أعمال رئيس الهيئة لمدة شهر، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، أو لحين تعيين رئيس مجلس الإدارة.

وقال الوزير إن القرارين يستهدفان ضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية في أروقة وهيئات الوزارة، بما يسهم في تحقيق خطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وفي مقدمتها ملف التنمية الصناعية.

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