تكريم 88 حافظا للقرآن في بنها احتفالا بالمولد النبوي

نظم أهالي قرية دجوي في مركز بنها بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع جمعية دار الإيمان الخيرية برئاسة الحاج أحمد بدر قته، حفل تكريم 88 من حفظة القرآن الكريم بالقرية،من مختلف المستويات والأعمار وتقديم عمرة مجانية جرى السحب عليها بين الأهالي والأسر الأولى بالرعاية.

كما شهد الحفل توزيع جوائز مادية كبيرة وهدايا متنوعة على حفظة القرآن.

تكريم حفظة القرآن بقرية دجوي ببنها

وقال «قته» إن الحفل أقيم لتكريم 88 حافظا للقرآن من أبناء القرية تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي، بالتعاون مع أوقاف القليوبية إدارة بنها.

وأشار في بيان له إلى أن فعاليات ومسابقات الجمعية لحفظ القرآن يشارك فيها مئات من المتسابقين والمتسابقات من أبناء القرية، موضحا أنه جرى توزيع جوائز مادية وهدايا على المكرمين في الحفل.

تشجيع حفظة القرآن

في السياق، قال محمد عزت العزاوي المنسق العام وعضو العلاقات العامة والإعلام بالجمعية أن تكريم حفظة القرأن الكريم يهدف لتشجيع وتربية الأطفال على استكمال حفظ القرآن الكريم، وتجويد كلام الله والسير على خطى رسول الله، في إطار واجب الجمعية المجتمعي تجاه الأهالي بالقرية.