نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية محافظة القليوبية.. الكليات والمعاهد المتاحة
كتب:
حسن صالح
12:36 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
تنسيق الدبلومات الفنية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية محافظة القليوبية والذي تضمن حدود الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة إذ يبدأ التنسيق من مجموع 97.7 % كحد أقصى.
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية محافظة القليوبية.. الكليات والمعاهد المتاحة
وجاءت نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية محافظة القليوبية الكليات والمعاهد المتاحة كالتالي:
- زراعة بنها بمشتهر 88.20%
- ك.ت. فني صناعي شبرا 82.60%
- معهد عالي تعاون زراعي شعبة تربوية شبرا الخيمه بمصروفات 65.80%
- معهد عالي تعاون زراعي شبرا الخيمة بمصروفات 62.36%
- معهد فني صحي بنها 97.41%
- تجارة بنها 94.3%
- الفني التجاري ببنها 85.68%
- الفني التجاري بشبرا 81.37%
رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية محافظة القليوبية
وبحسب مكتب التنسيق، فإنّ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية محافظة القليوبية الكليات والمعاهد المتاحة تشمل نتيجة تنسيق زراعي 3 سنوات، وصناعي نظامي 3 و5 سنوات، وتجاري 3 و5 سنوات، فضلًا عن الفندقي ويمكن للطلاب معرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية محافظة القليوبية الكليات والمعاهد المتاحة من خلال الرابط من هنا