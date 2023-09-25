أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية محافظة القليوبية والذي تضمن حدود الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة إذ يبدأ التنسيق من مجموع 97.7 % كحد أقصى.

نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية محافظة القليوبية.. الكليات والمعاهد المتاحة

وجاءت نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية محافظة القليوبية الكليات والمعاهد المتاحة كالتالي:

- زراعة بنها بمشتهر 88.20%

- ك.ت. فني صناعي شبرا 82.60%

- معهد عالي تعاون زراعي شعبة تربوية شبرا الخيمه بمصروفات 65.80%

- معهد عالي تعاون زراعي شبرا الخيمة بمصروفات 62.36%

- معهد فني صحي بنها 97.41%

- تجارة بنها 94.3%

- الفني التجاري ببنها 85.68%

- الفني التجاري بشبرا 81.37%

رابط نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية محافظة القليوبية

وبحسب مكتب التنسيق، فإنّ نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية محافظة القليوبية الكليات والمعاهد المتاحة تشمل نتيجة تنسيق زراعي 3 سنوات، وصناعي نظامي 3 و5 سنوات، وتجاري 3 و5 سنوات، فضلًا عن الفندقي ويمكن للطلاب معرفة نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية محافظة القليوبية الكليات والمعاهد المتاحة من خلال الرابط من هنا