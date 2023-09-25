«التضامن» تعلن مواعيد تدريب «الحد من الفقر».. يبدأ 18 أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان «الحد من الفقر والتنمية»، في نطاق مبادرة «التنمية العالمية» وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية خلال الفترة من 18 أكتوبر المقبل وحتى 27 من الشهر نفسه.

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، الشروط المطلوبة للمشاركة في البرنامج التدريبي، وتستعرضها «الوطن» كالتالي:

​الشروط المطلوبة للاشتراك في التدريب

- الحصول على مؤهل عالي وامتلاك خبرة مناسبة في مجال الدراسة.

- إجادة تامة للغة الإنجليزية.

- يُشترط ألا يزيد سن المرشح عن 50 عامًا لدرجة المدير العام و45 للدرجة الأقل.

- اجتياز المقابلة الشخصية بالسفارة الصينية.

عدد المشاركين في التدريب

- ترشيح 4 أشخاص ممن تنطبق عليهم شروط المعاملة المالية.

وأوضحت الوزارة، أنّ وزارة التجارة الصينية تتحمل كافة مصروفات الإقامة وتذاكر الطيران ذهاباً وعودة والانتقالات الداخلية في الصين، وعلى الراغبين في التقدم لهذه المنحة وتنطبق عليهم الشروط المشار إليها، استيفاء الاستمارات المرفقة على أن تكون مختومة ومعتمدة من جهة العمل، وكتابة الاسم بشكل مطابق للاسم في جواز السفر وC.V متضمنة صورة شخصية للمرشح وصورة واضحة من جواز السفر ساري.

ويجب إحضار صورة من التقرير الطبي المرفق بعد ختمه من المستشفى، وإرساله على العنوان التالي (الدور السابع – الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات)، وذلك خلال موعد أقصاه 30 يوما قبل انعقاد البرنامج. ​​