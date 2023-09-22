التضامن الاجتماعي تعلن عن مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2023

يتيح كارت الخدمات المتكاملة الصادر من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من المميزات والخدمات لمن يحمله من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، إذ يمكن استخدامه في الرعايا التأهيلية والصحية، ويمد حامله بالعديد من مزايا الحماية الاجتماعية، وفق ما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي.

وترصد «الوطن» في السياق التالي، مميزات كارت الخدمات المتكاملة، وفقا لما ذكرته الوزارة كالتالي.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

1- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

2- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

3- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

4- خصومات على الأندية الرياضية.

5- الإعفاء من الضرائب.

6- الحصول على سكن حكومي مناسب.

7- الدمج في المدارس.

8- الجمع بين معاشين.

9- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

10- الكشف المجاني في المستشفيات.

11- الدمج في المعاهد والجامعات.

12- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

13- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

14- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

15- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.