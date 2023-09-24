خطوات حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة 2023

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة الماضية المرحلة الثالثة من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تحت شعار «هنوصلك»، بهدف استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة، في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، كي يتمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك للتمتع بالكثير من المزايا، منها التخفيضات على الاشتراكات ووسائل المواصلات، وغيرها من المزايا.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية خطوات حجز كشف طبي لإستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة 2023، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة والسكان.

خطوات حجز كشف طبي لإستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

1- الدخول على رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 عبر هذا الرابط.

2- إدخال البيانات المطلوبة، وهي:

- الاسم.

- الرقم القومي.

- تاريخ الميلاد.

- النوع.

- محافظة السكن.

- العنوان.

- الوظيفة.

- رقم المحمول.

- نوع الوظيفة.

3- الضغط على «حفظ البيانات».

4- وصول رسالة نصية بموعد ومكان الكشف الطبي.

المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة 2023

وذكر أن المرحلة الثالثة من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تتميز بإطلاق وزارة التضامن الاجتماعي لأول مرة، مكاتب تأهيل متنقلة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل القرى والنجوع، بمشاركة عدد من المتطوعين يبلغ نحو 5 آلاف متطوع، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الرائدات المجتمعيات المنتشرات داخل المحافظات على مستوى الجمهورية.