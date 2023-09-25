 «التصديري للصناعات الهندسية»: 73.1 مليون دولار صادرات مصرية للعراق في 2023

أعلنت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس البعثة التجارية المصرية إلي العراق، أنه جرى تنظيم لقاءات ثنائية بين 20 شركة مصرية في البعثة مع نظيرتها في العراق علي أن تشهد أيام البعثة من 23 إلي 29 سبتمبر الجاري عدة فعاليات تستهدف توقيع عقود تصديرية.

اليوم الأول للبعثة

وقالت في بيان للمجلس اليوم الاثنين، أن اليوم الأول للبعثة شهد حضور كل من وزير التجارة والصناعة لدولة العراق كمال مسلم، ومحمد وجيه حجازي قنصل جمهورية مصر العربية في أربيل، والوزير المفوض التجاري عمرو هزاع مدير إدارة شئون الدول العربية في التمثيل التجاري المصري.

الأجهزة المنزلية والكهربائية

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس، إن البعثة تضم قطاعات، الأجهزة المنزلية والكهربائية، والصناعات الكهربائية والأواني والأدوات المنزلية وتشغيل المعادن ومكونات السيارات، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها أميرة نبيل مدير مكتب التمثيل التجاري في أربيل العراق لإنجاح البعثة وخروجها على الوجهة الأمثل.

الصادرات الهندسية للعراق

وكشفت أن الصادرات الهندسية للعراق سجلت 117.2 مليون دولار في عام 2022 كما سجلت خلال الفترة من يناير إلى يوليو بلغت 73.1 مليون دولار، مشيرة إلي سعي المجلس لتحقيق زيادات ملموسة في إجمالي الصادرات من خلال البعثة والعقود المرتقبة بين الشركات المصرية ونظيرتها بالعراق.

التواجد في الأسواق الخارجية

وأشارت مي حلمي إلى أن البعثات التجارية الخارجية أحد أهم الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري بهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة، كما أن هناك خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة.

الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا

وأشارت مي حلمي إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا، خاصة أن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة، حيث أن هناك توافق بين شركات مصرية ونظيراتها في عدة دول من خلال اللقاءات المباشرة وكذلك اللقاءات الافتراضية التي ينظمها المجلس مع المستوردين الأجانب.