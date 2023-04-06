المجلس التصديري للصناعات الهندسية: 6.3% ارتفاعا بالصادرات في فبراير

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر فبراير 2023 بنسبة 6.3% حيث بلغت 348 مليون دولار في مقابل 327 مليون دولار في فبراير 2022.

تفاصيل تقرير المجلس التصديري

وقال التقرير الشهري للمجلس التصديري، إن الصادرات الهندسية سجلت انخفاضا طفيفا في أول شهرين من 2023 بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2022 بنسبة هبوط 0.5% حيث بلغت الصادرات 626.2 مليون دولار في 2023 مقابل 629 مليون دولار لنفس الفترة عام 2022.

أهداف المجلس التصديري للصناعات الهندسية

ومن جانبها أكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يسعي إلي فتح أسواق تصديرية جديدة كما يركز المجلس علي التوسع في أفريقيا من خلال البعثات التجارية والمعارض الخارجية، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلي مائة مليار دولار خلال السنوات القادمة.

وأكدت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، علي تركيز المجلس علي السوق الأفريقي خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة، خاصة أن السوق الأفريقي واعد جداً بالنسبة للمنتجات الهندسية المصرية، وهو ما يدعم خطط الحكومة المصرية للتواجد بقوة في الأسواق الأفريقية.

وأوضحت حلمي أن هناك اهتماما كبيرا من جانب المستوردين بالمنتجات الهندسية المصرية حيث حققت البعثة التي نظمها المجلس إلي الكونغو في الربع الأول من 2023 نجاح كبير من خلال توافقات تمت بين الشركات المصرية المشاركة ونظيرتها في الكونغو.