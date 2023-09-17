«التصديري للصناعات الغذائية»: 63 شركة تصدر الأغذية المصرية المصنعة إلى الجزائر

قام المجلس التصديري للصناعات الغذائية ممثلاً في المهندس تميم الضوى، نائب المدير التنفيذي بالقيام ببعثة تحضيرية إلى دولة الجزائر الشقيقة بالتعاون مع إدارة الدول العربية بجهاز التمثيل التجاري ومكتب التمثيل التجاري بالجزائر والمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية وذلك خلال الفترة من 11 – 13 سبتمبر 2023.

وعقد مقابلات مكثفة مع ممثلي مجتمعات الاعمال بالجزائر والتي قام بالترتيب لها السيد المستشار التجاري ياسر قرني رئيس مكتب التمثيل التجاري بالجزائر، وكذا عدد من كبرى الشركات والمصانع العاملة في مجال الصناعات الغذائية بجانب زيارة أسواق الجملة وسلاسل السوبر ماركت وعدد من المستوردين وذلك لدراسة المنتجات الغذائية ومنتجات التعبئة والتغليف والورق التي لها فرص واعدة بالسوق الجزائري وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجه المنتجات المصرية للتوسع في السوق الجزائري.

تعزيز الصادرات المصرية

ويأتي ذلك، في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الصادرات واستكمالا لسلسلة البعثات التجارية الناجحة التي قام بها المجلس خلال الفترة الماضية إلى دول أوغندا، تنزانيا، كينيا، السودان، جنوب السودان، غانا، جيبوتي، الأردن، المملكة العربية السعودية، المغرب، الولايات المتحدة الامريكية وذلك بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري.

الكونفدرالية الجزائرية

ومن بين الجهات التي تمّ الاجتماع معها الكونفدرالية الجزائرية للمؤسسات CGEA، مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري CREA، الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل CAP، الشركة الجزائرية للمعارض والفاعليات SAFEX وهى الكيان المسئول عن تنظيم المعارض والفاعليات بشكل رسمي داخل وخارج الجزائر، بجانب مقابلة مدير عام شركة Promosalons المنظمة لمعرض Djazagro أكبر المعارض الجزائرية المتخصصة في الأغذية والتعبئة والتغليف، ومقابلة مديري Carrefour Algerie أبرز سلاسل السوبر ماركت في الجزائر والعالم، وزيارة أسواق الجملة ومن أهمها سوق السمار والذى يعد نقطة تجمع وتوزيع للمنتجات الغذائية داخل الجزائر وكذلك المراكز التجارية الموجودة في منطقة باب الزوار.

كما تمّ عقد مجموعة من الاجتماعات مع شركات La Bergere وNovidis وغيرها من الشركات العاملة في تجارة وتداول وتصنيع المنتجات الغذائية، بجانب الاجتماعات المنعقدة بمقر المكتب التجاري بالسفارة المصرية بالجزائر، وكذا الفنادق ومقدمي الخدمات اللوجستية والاستشارية بهدف التحضير الجيد لاستقبال فاعليات البعثة المقرر لها الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2023.

زيادة أوجه التعاون مع الشركات المصرية

وشهد ممثل المجلس ترحيبا من قبل الكونفدراليان وتجمعات رجال الاعمال بالجزائر ورغبتهم القوية في زيادة أوجه التعاون مع الشركات المصرية، كما توجد فرص مميزة لزيادة الصادرات المصرية في قطاع الصناعات الغذائية إلى الجزائر .

أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية

وفيما يتعلق بأهمية السوق الجزائرية أمام الصادرات الغذائية المصرية، فقد احتلت الجزائر المركز 21 في قائمة أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة بلغت 76 مليون دولار أمريكي في عام 2022 تمثل نسبة 2% من إجمالي قيمة الصادرات الغذائية المصرية البالغة 4.1 مليار دولار في عام 2022، كما تمثل صادرات الصناعات الغذائية إلى الجزائر نسبة 11% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الجزائر في عام 2022 البالغة 700 مليون دولار.

مصر بين أهم الدول المصدرة للأغذية المصنعة

وتحتل مصر المركز الخامس عشر في قائمة أهم الدول المصدرة للأغذية المصنعة إلى الجزائر في عام 2022. إذ تراجعت الصادرات إلى الجزائر في عام 2022 إلى 76 مليون دولار بالمقارنة بصادرات عام 2021 وذلك بسبب حظر مصر تصدير زيوت الطعام خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2022 مما أدى إلى تراجع صادرات زيوت الطعام المصرية إلى الجزائر بقيمة 42 مليون دولار لتصبح 21 مليون دولار مقارنة بصادرات 63 مليون دولار في عام 2021.

أهم المنتجات الغذائية المصرية المصدرة إلى الجزائر

وتعد أهم المنتجات الغذائية المصرية المصدرة إلى الجزائر في عام 2022 زيوت الطعام بقيمة 21 مليون دولار، الخمائر بقيمة 17 مليون دولار، مخاليط صناعة المشروبات الغازية بقيمة 11 مليون دولار، سكر وجلوكوز بقيمة 9 ملايين دولار، مواد زلالية بقيمة 5 ملايين دولار.

63 شركة تصدر الأغذية المصرية المصنعة إلى الجزائر

وبلغ عدد الشركات المصدرة للأغذية المصنعة المصرية إلى الجزائر في عام 2022 حوالي 63 شركة من بينهم 36 شركة تزيد صادراتها على 100 ألف دولار، كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الجزائر في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 حوالي 26 مليون دولار.