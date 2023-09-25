وزير المالية: مصر تدعم مختلف محاور التنمية الشاملة والمستدامة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن اجتماعنا اليوم في شرم الشيخ بمثابة تأكيد دور مصر الريادي على المستويين الدولي والإقليمي، إذ أبرزت العديد من الأحداث الدور المحوري الذي تلعبه مصر لتعميق التعاون الدولي بين دول المنطقة وعبر القارات.

وأضاف خلال كلمته في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، أن مصر داعمة لمختلف محاور التنمية الشاملة والمستدامة التي تعود بالخير والرخاء على كل شعوب العالم، وتأتي استضافة مصر ذات الانتماء العربي والأفريقي الأصيل والتي تضع أيضا قدما في القارة الآسيوية عبر شبه جزيرة سيناء لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تأكيدا للنهج الذي اختارته القيادة السياسية.

وأشار إلى أن النسخة الثامنة من اجتماعات مجلس المحافظين للبنك الآسيوي، تعقد لأول مرة في مصر والقارة الأفريقية، وسط تحديات كبيرة ومختلفة يمر بها العالم، بسبب استمرار جائحة كورونا التي كان منها انقطاع الحضور الفعلي لمثل هذه الاجتماعات منذ 2019.