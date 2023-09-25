وزير المالية: أهداف البنك الآسيوي تتماشى مع رؤية «مصر 2030»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يعقد اجتماعاته هذا العام بشرم الشيخ، في وقت يحتاج فيه العالم إلى التعاون والتواصل الدولي العابر للحدود، وهو أحد محاور عمل البنك الآسيوي، كونه كيان متعدد الأطراف يهدف إلى تعميق التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الصعوبات عن طريق تركيز وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية وبناء آليات التحوط للدول الأعضاء ضد المخاطر المستقبلية.

وأضاف «معيط»، خلال كلمته في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، أنّ رؤية البنك تتماشى مع رؤية وأهداف مصر ورؤية مصر 2030، ما جعل مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك الآسيوي منذ إنشائه، وكان وما زال له دور محوري في صياغة ودعم أهداف واستراتيجيات وآليات عمله.

وتابع وزير المالية، أنّه منذ بدء نشاط البنك في 2016 تفاعل البنك الآسيوي وأعضاءه الـ106 في 4 محاور أساسية، وهي البنية التحتية الخضراء، والتحوط ضد مخاطر التغير المناخي، والربط والتعاون الإقليمي والبنية التحتية المدعومة بالتكنولوجيا، وحشد ودعم رأس مال للقطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية الاقتصادية، وهو الأمر الذي يعد من أولويات الحكومة المصرية ومسيرة إصلاحها الاقتصادي، بوضع أسس وقواعد صالحة لدعم بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

وتابع: «يشهد على ذلك الحدث التمهيدي الذي عقدته وزارة المالية المصرية بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية مع ممثلي القطاع الخاص المصري والبنك الآسيوي لاستشكاف تدعيم مجالات التعاون بين القطاع والبنك الآسيوي، والتي قد تزيد وتقوى بوجود مثل هذا الكيان الدولي الذي استطاع أن يصل إلى القارات كلها ليصبح ثاني أكبر بنك متعدد الأطراف على الصعيد العالمي من حيث عدد الأعضاء في أقل من 8 سنوات».