قبول مبدئي لـ602 طالب بـ14 مدرسة تمريض في مدن كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، قبول 602 طالب وطالبة حتي اليوم، وذلك بعدد 14 مدرسة تمريض، بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، كما يستمر إجراء الكشف الطبي على الطلاب والطالبات، حتى غد الثلاثاء.

أعداد المقبولين بمدارس التمريض

وأكد المحافظ، أنه فور إجراء الكشف الطبي سيتم الإعلان عن الأرقام النهائية لأعداد المقبولين من الطلاب بمدارس التمريض خلال العام الدراسي الجديد على نطاق مراكز ومدن الإقليم.

توقيع الكشف الطبي على الطلاب

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان لها اليوم، إنه جاري إجراء توقيع الكشف الطبي على الطلاب المرشحين ضمن اختبارات مدارس التمريض على مستوى المحافظة، حتى يوم غد الثلاثاء، وذلك عقب الانتهاء من الاختبارات الخاصة بالمقابلات الشخصية.

واشارت إلى أن ذلك يُجرى تحت إشراف الدكتور حاتم عامر، مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة، وذلك في شتى ربوع محافظة كفر الشيخ.

وأضافت وكيل صحة كفر الشيخ، أنها شددت علي ضرورة اختيار من يستحق بحيادية وشفافية تامة، علاوة علي ضرورة اجتياز كل طالب للاختبارات المقررة طبقاً لدرجة كل اختيار، وذلك بهدف انتقاء أفضل العناصر قبل دراستهم نحو مجال القطاع الطبي.