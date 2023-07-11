مدارس التمريض في كفر الشيخ 2023.. الأماكن وموعد إعلان التنسيق

انتهت مدارس التمريض في كفر الشيخ 2023 من استعداداتها لاستقبال طلبة الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بها للعام الدراسي الجديد، ويبلغ عددها 11 مدرسة موزعة بين مدن ومراكز المحافظة.

مدارس التمريض في كفر الشيخ 2023

وتبدأ مدارس التمريض في كفر الشيخ 2023 في استقبال الطلبة عقب الإعلان عن تنسيق التمريض مطلع الأسبوع المقبل، بعد قيام محافظ كفر الشيخ باعتماد درجات القبول في مدارس التمريض.

وأوضح مصدر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تجهيز أماكن الاختبارات لاستقبال الطلاب المتقدمين لـ مدارس التمريض في كفر الشيخ 2023، وذلك عقب الإعلان عن مجموع القبول خلال الأيام المقبلة، مشيراً أن جميع مدارس التمريض بكفر الشيخ جاهزة، وتم تشكيل لجان بها لاستقبال ملفات الطلاب.

خريطة مدارس التمريض في كفر الشيخ 2023

وتضم المحافظة 11 مدرسة من مدارس التمريض في كفر الشيخ 2023، بينها 3 في مدينة كفر الشيخ، كالتالي:

- مدرسة التمريض شرق مدينة كفر الشيخ.

- مدرسة التمريض بمستشفى العبور للتأمين الصحي.

- مدرسة التمريض في مستشفى كفر الشيخ العام.

- مدرسة التمريض بمركز الرياض.

- مدرسة تمريض الحامول.

- مدرسة تمريض بيلا.

- مدرسة التمريض بمدينة سيدي غازي.

- مدرسة التمريض بمدينة فوه.

- مدرسة تمريض بلطيم.

- مدرسة تمريض دسوق.

- مدرسة تمريض مطوبس.