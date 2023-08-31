المصرية للاتصالات تعلن بدء الدراسة في 5 مدارس تكنولوجية جديدة

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن افتتاح 5 فروع جديدة لمدارس «وي» للتكنولوجيا قبيل بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 في 5 محافظات على مستوى الجمهورية، وهي أسيوط والقليوبية والبحيرة وجنوب سيناء وقنا، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبافتتاح هذه المدارس الجديدة، يصل عدد مدارس «وي» للتكنولوجيا التطبيقية، إلى 12 مدرسة في جميع أنحاء الجمهورية.

المصرية للاتصالات توقع برتوكول تعاون مع التعليم

تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الممتد بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستكمال مسيرة النجاح التي حققتها مدارس «وي» على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في جميع المحافظات لسد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، من خلال توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء هذه المحافظات تتفق مع «رؤية مصر 2030» لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحمل نحو 75% من تكلفة تعليم الطالب خلال فترة دراسته في المدرسة.

التوسع في إنشاء مدارس «وي» للتكنولوجيا

ويمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية التقدم للالتحاق بالمدارس الجديدة حتى يوم السبت 9 سبتمبر 2023، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن التوسع في إنشاء مدارس «وي» للتكنولوجيا التطبيقية في محافظات مصر، يأتي تنفيذاً لخطط الشركة الطموحة لتطوير منظومة التعليم الفني، وتغيير الصورة النمطية عنه في مصر، وهو ما ظهر جلياً في زيادة الإقبال على الالتحاق بها على مستوى محافظات الجمهورية في الدفعات اللاحقة.

وأضاف أن الشركة ستواصل القيام بدورها المجتمعي في دعم وتطوير منظومة التعليم الفني في مصر، من أجل إعداد جيل جديد من العمالة الفنية لديه من القدرات ما يؤهله للمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

دعم التعليم من ركائز المسؤولية المجتمعية للشركة

ومن جانبها، قالت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات إن دعم التعليم يُعد من أهم ركائز استراتيجية المسؤولية المجتمعية للشركة، خاصةً التعليم الفني، إيماناً منها بدوره الحيوي في دعم المجتمع، ودعم تطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وأضافت أن مدارس «وي» للتكنولوجيا التطبيقية ستسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، بما تقدمه من مناهج دراسية فريدة من نوعها، تجمع بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية.

وشهد العام الجاري تخريج الدفعة الأولى من طلاب مدارس «وي» للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة، والتي تم إنشاؤها منذ ثلاث سنوات، تم خلالها عقد العديد من الشراكات المتميزة مع جهات دولية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتضمين مناهج متقدمة تتماشى مع الجانب الأكاديمي طبقاً للمناهج الموضوعة ومتطلبات سوق العمل الفعلية.