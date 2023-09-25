حسن علام: الطلب متزايد على الاستثمار في البنية التحتية بأفريقيا

قال حسن علام المدير التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، إن أفريقيا والشرق الأوسط موطن لنحو 1.5 مليار شخص، كما أن متوسط العمر 19 عامًا، ما يعنى أن هناك جزء من العالم يسمح بالاستثمار في البنية التحتية.

طلب متزايد على الاستثمار في البنية التحتية

أضاف «علام» في كلمته بالجلسة الحوارية عن دور البنوك التنموية بتحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص من أجل لعب دور بالاستثمار بالبنية التحتية للمساعدة بالتنمية وخلق فرص العمل، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المنعقد في شرم الشيخ، أن هناك طلبا متزايدا على الاستثمار في البنية التحتية، وبنمو متزايد، للتغلب على سنوات من التجاهل وعدم الإنفاق على تلك المشاريع المهمة في الصحة والتعليم، وغيرها من الجوانب المهمة، كما أن دور القطاع الخاص واضح في هذا الشأن.

وتابع: «الفرصة متاحة والطلب متاح لأن هناك عددا كبيرا من السكان يحتاجون إلى الخدمات، لكننا الآن متأخرون بسبب التأخر في التنمية بسبب ما حدث في الأعوام الماضية».

تسارع النمو في مصر

أوضح أن بعض الدول حدث لديها تسارع في النمو مثل مصر، كما أنها نجحت في تقليل هذه الفجوة، وهي الآن في مكانة ريادية، لذلك الفرصة متاحة، والتحدي الرئيسي أن نكون قادرين على خلق برامج تسمح بهذه الشراكات الخاصة لتفعيلها وتستمر بشكل متسارع بناء على ما تحتاجه المجتمعات.

واختتم: «أحيانا نشعر أن الفكرة موجودة، وتحويلها من مفهوم إلى الشكل العملي قد يستغرق وقتًا، وهذا قد يغير ديناميكيات المشروع، وأحيانًا يتسبب في عدم تنفيذ المشروع في الوقت المناسب».