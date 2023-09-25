مديريات التعليم في المحافظات تحذر من 9 أمور.. بينها التدخين والدروس الخصوصية

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024، وبالتزامن مع ذلك أصدرت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات 9 تحذيرات، جاءت على النحو التالي:

- التشديد على الالتزام بالزي المدرسي الموحد، حرصًا على الانضباط داخل المدرسة، مع التزام المعلمين بالملابس التي تليق بمكانتهم باعتبارهم قدوة يحتذى بها.

- عدم إجبار الطلاب على شراء الزي المدرسي من أماكن معينة.

مكافحة الدروس الخصوصية

- مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربتها، تمهيدًا للقضاء عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لاسيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم.

- حظر تواجد أو استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرا، وبرامج ألعاب نهائيًا، ويسمح بالتليفون المحمول غير المزود بكاميرا، بشرط عدم استخدامه أثناء الحصص الدراسية

- حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسمي من الطلاب أو أولياء أمورهم، والإحالة الفورية للمساءلة القانونية.

حظر التدخين

- حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي، وكافة المؤسسات التعليمية، والإدارات والمديرية، وجميع الجهات التابعة للوزارة.

- مراعاة عدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس، والاستعاضة عنها بسماعات داخلية حرصا على عدم إزعاج السادة القاطنين بجوار المدارس، و منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس أو عرض أية هدايا، أو غير ذلك على العاملين بالمدارس أو الإدارة.

- حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب، وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي. التأكيد على الالتزام بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي

- حظر الاستخدام أو الترويج لأية مقررات دراسية، أو كتب، أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة داخل المدارس، مع عدم الإدلاء بأية تصريحات إعلامية تخاطب الرأي العام دون الرجوع للجهات المختصة والمعنية بالوزارة.