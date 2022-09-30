كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، أول أيام العام الدراسي الجديد 2022/2023 غدا السبت، إذ إنّ من المتوقع أن تظهر شبورة صباحية خفيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء، ويجب أن ينتبه قائدي المركبات.

وذكرت الأرصاد أنّ حالة الطقس أول أيام العام الدراسي الجديد ستكون مستقرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأنّ درجات الحرارة سترتفع وفق بيان الأرصاد، في شمال وجنوب الصعيد، مشيرة إلى احتمالية ارتفاع درجات الحرارة بين 3 و4 درجات في محافظات الجنوب.

حالة الطقس أول أيام العام الدراسي الجديد

وأكد الخبراء أنّ من المتوقع وجود نشاط للرياح ليلا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

نصائح لأولياء الأمور في أول يوم دراسة

درجات الحرارة المتوقعة أول يوم دراسي

ووفق الأرصاد فمن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا السبت، الذي يتزامن مع أول أيام العام الدراسي الجديد 2022/2023، أن تصل العظمى على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 درجة والمحسوسة 37، السواحل الشمالية العظمى 33 والمحسوسة تصل إلى 35، جنوب سيناء العظمى نحو 38 والمحسوسة 41، شمال الصعيد العظمى 39 والمحسوسة 41، جنوب الصعيد العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة ثاني أيام الدراسة 2 أكتوبر

وفي اليوم الثاني للدراسة تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 35 والمحسوسة 33، السواحل الشمالية العظمى 31 والمحسوسة 30، جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 40، شمال الصعيد العظمى 38 والمحسوسة 40، جنوب الصعيد العظمى 40 والمحسوسة 41.

درجات الحرارة المتوقعة ثالث أيام الدراسة 3 أكتوبر

وفي اليوم الثالث للدراسة، تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجة البحري لـ 33 والمحسوسة 36، السواحل الشمالية العظمى 30 والمحسوسة 33، جنوب سيناء العظمى 36 والمحسوسة 39، شمال الصعيد العظمى 36 والمحسوسة 38، جنوب الصعيد العظمى 41 والمحسوسة 42.