انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 في المحافظات غدا بمدارس الراهبات والفترتين

ينطلق العام الدراسي الجديد 2023 في المحافظات غدا، بالتحديد في المدارس الكاثوليكية «الراهبات»، والمدارس الحكومية ذات الفترتين المسائية والصباحية، على أن تفتح المدارس المتبقية أبوابها أمام الطلاب من بعد غد الأحد، وسط استعدادات كبرى لهذا العام ومبادرات جديدة في عمليات دخول الطلاب.

وقال القمص انطونيوس غطاس، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، إن كل المدارس التابعة لهم على مستوى الجمهورية البالغ عددهم 172 مدرسة، تفتح أبوابها بدءا من غدا السبت حيث يتم دخول الفصول بالترتيب مراعاة للنظام والناحية الصحية، نظرا لتسجيل 285 ألف طالب وطالبة بتلك المدارس يتم إدخالهم تباعا.

دخول المدارس الكاثوليك تباعا

وأضاف غطاس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه مع بدء العام الدراسي الجديد 2023، يتم إدخال الصفوف الأولى من كل مرحلة «ابتدائي، إعدادي، ثانوي» في اليوم الأول ويتبعه كل يوم صف جديد وتختتم نهاية الأسبوع بدخول مرحلة رياض الأطفال «كي جي».

المدارس الكاثوليكية تخصص الأسبوع الأول عن نصر أكتوبر والمولد النبوي

وأوضح أن كل تلاميذ المدارس الكاثوليكية ملتزمون بالزي المدرسي، لافتا إلى أن الأسبوع الأول يشهد الحديث عن 6 اكتوبر عيد النصر، والمولد النبوي، لافتا إلى أن الأسبوع الأول من العام الدراسي في المدارس الكاثوليكية يشهد عملية تنظيمية تتم فيه عمليات دخول الطلاب من 8 إلا ربع صباحا حتى الواحدة وربع ظهرا، على أن تبدأ المواعيد الدراسية الثابتة بدءاً من يوم 10 أكتوبر يوم دارسي كاملة حتى الثانية ونصف.

دخول المدارس على مستوى المحافظات.. الإسكندرية بدأت مسبقاً

وعلى مستوى المدارس الحكومية في محافظات مصر، فيدخل 17870 تلميذا بمدارس شمال سيناء، بالإضافة إلى دخول 400 مدرسة في محافظة سوهاج ضمن ذات الفئة، إلا أن الأمر كان مغاير في مدارس الإسكندرية التي بدأت مسبقا.

وأكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أن مدارس المدينة الساحلية قد بدأت العام الدراسي مبكرا بأسبوع ضمن مبادرة أعرف مدرستك التي سهلت عملية الدخول وتعريف الطلاب بمدارسهم، لافتا إلى إنهاء الاستعدادات لانطلاق الدراسة غدا على مستوى مدارس الفترتين، مؤكداً أنه لن يحدث أي مشاكل كما كان يحدث في عمليات الدخول خلال الأعوام الماضية.