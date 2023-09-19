متحف الإسكندرية القومي ينظم فعالية «مشوار نجاح» لطلاب كليات السياحة

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إنه إيمانًا بأهمية الدور التعليمي للمتحف، وضرورة التواصل مع الأجيال الجديدة من طلبة وطالبات وخريجي كليات الآثار والسياحة، فإن القسم التعليمي بمتحف الإسكندرية القومي، يقدم بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، فعالية بعنوان «مشوار نجاح»، التي تمثل جسرا يهدف إلى نقل خبرات مجموعة متميزة من المحاضرين إلى المشاركين بالفعالية، وذلك بعد غد الخميس.

مشاركة نحو 40 متدربا في فعالية مشوار نجاح

أضاف قطاع المتاحف في بيان، أن متحف الإسكندرية القومي يستهدف مشاركة نحو 40 متدرب في فعالية «مشوار نجاح»، موضحا أن على الطلبة والخريجين الراغبين بالاشتراك في الفعالية، كتابة الاسم والكلية والسنة الدراسية في تعليق على صفحة المتحف الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علما بأن تسجيل الأسماء سيكون الساعة 11 من صباح بعد غد الخميس، على أن تستمر الفعالية حتى الساعة 4 عصرا.

تنمية الوعي الآثري والتاريخي

في سياق متصل، أقام اليوم الثلاثاء قسم التربية المتحفية بمتحف الإسكندرية القومي ورشة عمل بعنوان «غصن الزيتون»، خصصت لذوي الاحتياجات الخاصة، احتفالا باليوم العالمي للسلام.

وأكد متحف الإسكندرية القومي، أن الورشة تهدف إلى تنمية الوعي الآثري والتاريخي وتنمية القدرات والمهارات، حيث استخدم المشاركون الألوان الخشبية في الرسم.