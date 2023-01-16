عرض مقتنيات القنصل السويدي الراحل «كارل فون جِربر» في متحف الإسكندرية القومي 

افتتح السفير السويدي لدى جمهورية مصر العربية، هوكان إيمسجورد، معرض «خبيئة 264 مقتنيات كارل فون جِربر» التي تضم مقتنيات من قرون مختلفة من الزمن، اليوم الاثنين، بحضور مدير المتحف القومي بالإسكندرية، وعدد من قناصل الدول الأجنبية لدى الإسكندرية وأساتذة التراث، وذلك بالمتحف القومي بالإسكندرية، على أن يستمر المعرض لمدة شهر.

وبحسب البيان، فإن كارل فون جِربر هو القنصل السويدي الأسبق في الإسكندرية في الفترة من 1925 وحتى العام 1951 وراعيا لمصالح مواطني ألمانيا والمجر وفنلندا خلال الحرب العالمية الثانية.

مقتنيات معرض القنصل السويدي الأسبق

ويشهد المعرض عدد كبير من المقتنيات تعود لفترات زمنية متباعدة بدءًا من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن السابع بعد الميلاد، فيما تعود بعض القطع إلى عصر أسرة محمد علي باشا، وأبدى الحضور سعادتهم وإعجابهم بالمقتنيات، وتتمثل أغلبها في لوحات ونياشين.

وتلى افتتاح المعرض، تنظيم متحف الإسكندرية القومي بالتعاون مع مؤسسة أنا ليند، محاضرة تحمل عنوان «كارل فيلهلم فون جرير نصف قرن في حب الاسكندرية»، والتي يلقيها الدكتور إسلام عاصم، أستاذ التاريخ الحديث ونقيب المرشدين السياحيين السابق بالإسكندرية، ويدير المحاضرة وليد منصور مدير برنامج المناخ والطاقة بمؤسسة فردريش إيبرت.

من هو كارل ويلهلم؟

وقال الدكتور إسلام عاصم، أستاذ التراث والمؤرخ لقصة الخبيئة 264، إن كارل ويلهلم فون جربر، دبلوماسي ورجل أعمال سويدي عاش وعمل في مصر، وشغل منصب القنصل العام للسويد في الإسكندرية في الفترة من 1939 حتى 1945، ثم استمر قنصلا فخريا في الإسكندرية حتى وفاته.

وأضاف عاصم، في كلمته، أن قصة اكتشاف الخبيئة ترجع إلى عام 2018 عندما كانت عثرت عليها إدارة المعهد السويدي بالإسكندرية قبل أن يتحول المبنى إلى مقر تابع لمؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية، ثم جرى نقلها إلى مخازن المتحف القومي بالإسكندرية، حتى تم عرضها اليوم للمرة الأولى.

سبب اتخاذ رقم 264

وأوضح أن الرقم 264 يشير إلى عنوان مبنى فون جربر التجاري لتجارة الأخشاب والمناشر، ووكالة الشحن الخاصة به، بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، وهو مبنى تراثس سكندري كان أحد أملاك فون جربر إضافة إلى مبنى المعهد السويدي.

وأشار إلى أن الخبيئة تتضمن متعلقات شخصية من أوسمة وميداليات نادرة ترجع لعهد الأسرة العلوية من فترة الملك فؤاد، ومقتنيات أثرية تعود إلى العصر اليوناني الروماني.