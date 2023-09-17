متحف الإسكندرية القومي يحتفل بـ«اليوم العالمي للسلام» الأربعاء المقبل

أعلن متحف الإسكندرية القومي اليوم، أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام، فإن قسم البحث العلمي بمتحف الإسكندرية القومي بالتعاون مع اتحاد طلاب «تحيا مصر» سينظم فعالية بعنوان «الصحة النفسية» تقدمها دهب أحمد أخصائية الاضطرابات النفسية والإدمان، تقام الفعالية بقاعة المحاضرات بمتحف الإسكندرية القومي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

فعاليات اليوم الأول من الورشة الصيفية

وفي نفس السياق، بدأت اليوم فعاليات اليوم الأول من الورشة الصيفية «الباحث الصغير» والتي يقيمها قسم البحث العلمي بمتحف الإسكندرية القومي هذا الأسبوع، حيث تعرف الأطفال المشاركين على طرق استخدام الخرائط الذهنية في المواد الدراسية والموضوعات الأثرية والتاريخية.

وأوضح متحف الإسكندرية القومي أن فعاليات الورشة الصيفية «الباحث الصغير» ستقام على يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين في تمام الساعة 12 ظهرًا، يشارك في الورشة الطلاب من عمر 9 إلى 12 سنة.