استشاري: حملة «100 يوم صحة» تضم أطقم طبية ذات كفاءة عالية

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، إن حملة «100 يوم صحة» حققت نجاحا كبيرا، إذ طبقت الهدف المرجو منها واستطاعت الوصول إلى المواطن في كل مكان، موضحا أن الحملة تتضمن أطقم طبية ذات كفاءة عالية وبإمكانيات كبيرة وعربات مجهزة، بالإضافة إلى دور الإعلام في دعم الحملة.

علاج على نفقة الدولة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن الحملة تتضمن قرارات إحالة إلى المستشفيات، وعلاج على نفقة الدولة واهتمام بموضوعات مهمة تخص الكشف المبكر على أمراض السرطانات وصحة الطفل وضعاف السمع، قائلًا «كأنك جمعت أكتر من مبادرة مع بعض، وعملتهم في 100 يوم».

الكشف المبكر

وتابع: «في الأول كانت تتعمل شهادة بشكل روتيني ومكانش فيه حد بيعمل الكشف، ولكن لو الناس عرفت مدى أهمية الكشف المبكر للمقبلين على الزواج والفحص الإكلينكي والمعملي والنفسي، إذ تقي من الكثير من الأمراض».