وصول مبادرة «100 يوم صحة» لحي العامرية في الإسكندرية للكشف على ذوي الهمم

أعلن السيد موسى، رئيس حي العامرية في الإسكندرية، وصول مبادرة «100 يوم صحة» في مركز تأهيل ذوي الهمم بمنطقة العامرية بالإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع مركز معلومات التنمية المحلية ورئيس وحدة تكافؤ الفرص.

الكشف على الأمراض المزمنة

وأضاف رئيس حي العامرية، أن المبادرة تمكنت من الكشف على أصحاب المزمنة من ضغط وسكر واعتلال كلوي، وتفعيل مبادرة صحة المرأة والكشف على الأورام السرطانية.

ندوات توعوية

وأشار إلى أنه خلال تنفيذ المبادرة جرى إلقاء ندوة توعوية عن أهمية دور المرأة في التربية الصحيحة لأطفالها، وكيفية الاهتمام بصحة الطفل من قبل مسئول الإعلام بمنطقة العامرية الطبية.