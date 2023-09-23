الكشف على 2813 مواطنا في قافلة طبية ضمن «100 يوم صحة» بالشرقية

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية أكياد البحرية، التابعة لمركز فاقوس، التي استمرت لمدة يومين، ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 يوم صحة»، والتي تم إطلاقها تحت شعار «من أول يوم معاك»، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط

وأوضحت مديرية الصحة، أن القافلة اشتملت على 14 عيادة بها 11 تخصصًا طبيًا هي الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد.

كما خصصت القافلة عيادتين لـ«الباطنة والأطفال والعظام» لخدمة أهالي القرية والقرى المحيطة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

الكشف على 2813 مواطنا

وأجرت القافلة الطبية، على مدار اليومين، الكشف الطبي المجاني على 2813 مريضًا من أهالي القرية، مع صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 17 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

كما عقدت القافلة جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.