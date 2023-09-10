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«الصحة»: إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام نهاية العام الجاري

كتب:

محمد عزالدين
06:42 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
الدكتور خالد عبدالغفار

الدكتور خالد عبدالغفار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الدولة تبنت أكثر من 12 مبادرة رئاسية بناء على توجيهات الرئيس السيسي، معقبًا: «الهدف من المبادرات استهداف أمراض معينة، والقضاء عليها، والتخفيف عن كاهل المواطنين».

الكشف المبكر عن الأمراض

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن المبادرات الصحية تساعد على الكشف المبكر للأمراض، ويتم علاجه بصورة سريعة، كما توفر العديد من الأموال على المستفيدين.

 وتابع: الدولة ستعلن خلال الأسابيع المقبلة أنها دولة خالية تماما من فيروس سي، وذلك بعد الجهود من كل القائمين على قطاع الصحة.

إطلاق مبادرة للكشف عن الأورام

وأوضح عبدالغفار، أن إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية تتضمن سرطان عنق الرحم والبروستاتا والرئة والقولون، شمل 9 محافظات في المرحلة الأولى، وتم تقديم الخدمات الطبية في هذه المحافظات لأكثر من مليون مستفيد.

وأكمل: من المقرر تدشين المرحلة الثانية وتضم 11 محافظة بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة ستكون بحلول الربع الأول من العام الجديد 2024.

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