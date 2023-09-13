بعد زلزال المغرب وإعصار ليبيا.. الأرض تنشق لنصفين في الولايات المتحدة

بدأت الأرض في الولايات المتحدة الأمريكية تنقسم إلى أجزاء جنوب غربي البلاد لأميال متواصلة، وذلك بعد سحب كميات كبيرة من المياه الجوفية.

شقوق عملاقة رصدتها السلطات في بعض الولايات الأمريكية

وبحسب وسائل إعلام عالمية فإن شقوقا عملاقة رصدتها السلطات في بعض الولايات الأمريكية مثل كاليفورنيا وأريزونا ويوتا بسبب السحب الجائر للمياه الجوفية.

وفي دراسة نقلتها وكالة «سبوتنيك» عن مجلة «ساينس أليرت» العلمية، كشف الدكتور جوزيف كوك الباحث في هيئة المسح الجيولوجي في أريرزونا، سبب هذه الشقوق العملاقة، مشيرًا إلى أنه يتم ضخ الكثير من المياه من طبقات المياه الجوفية الطبيعية تحت السطح، يسبب ترهل الأرض وخلق هذه الشقوق.

واعتبر أن هذه الشقوق هي علامات توتر في الأرض، وأنها تحيط بمساحات كبيرة من الأرض التي هبطت عندما فقدت دعم المياه الجوفية التي كانت موجودة فيها.

هذه الشقوق ستستمر في النمو وتهدد كل شيئ

وأكد أن استخدام المياه الجوفية كان ثابتا ومبالغا فيه لدرجة أنه لم يسمح بالوقت الكافي لمياه الأمطار لتجديد طبقات المياه الجوفية، محذرًا من عدم تغيير عاداتنا والسماح لطبقات المياه الجوفية بتجديد نفسها بشكل طبيعي، فإن هذه الشقوق ستستمر في النمو.

وشدد على أن هذه الشقوق ليست أمرا طبيعيا، مؤكدًا أنها «شيء تسببنا في تشكيله، محذرًا من إمكانية إلحاقها الضرر بالمنازل والطرق والقنوات والسدود، فضلا عن تهديد الممتلكات والماشية والبشر».