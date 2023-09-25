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الكرملين يرفض الانتقادات الأرمينية لقوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ

كتب:

هانى حسن
01:53 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

رفض الكرملين، اليوم، الانتقادات الأرمينية لقوات حفظ السلام الروسية بكاراباخ، في تعليق على تصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الذي وصف، أمس الأحد، تحالفات بلاده الحالية بأنها «غير فاعلة»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين: «نحن نرفض بشكل قاطع كل المحاولات لتحميل المسؤولية للجانب الروسي وقوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ التي تتصرف ببسالة»، رافضا أي «مآخذ» عليها أو اتهامات بالتقصير.

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بقلم هانى حسن