الحكومة الأرمينية تؤكد وصول 5 آلاف نازح من إقليم ناجورنو كاراباخ

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية أعلن وصول نحو 5 آلاف شخص إلى أرمينيا من إقليم كاراباخ، اليوم الاثنين.

وجاء في بيان صدر عن المكتب، أن 4850 شخصًا دخلوا أراضي جمهورية أرمينيا من إقليم كاراباخ، بحسب وكالات.

وأضاف البيان: «جرى تجميع بيانات التسجيل لـ3900 منهم، وما زال يجرى تحديد احتياجات 950 مواطنًا، وتوفر الحكومة السكن المناسب لجميع المواطنين الذين ليس لديهم مكان إقامة محدد مسبقًا، ولا تزال عملية تسجيل الاحتياجات من أجل تقديم المساعدة مستمرة».

وشنت أذربيجان في 19 سبتمبر الجاري عملية عسكرية في كاراباخ، واصفة إياها بـ«إجراءات مكافحة الإرهاب ذات طبيعة محلية» لاستعادة النظام الدستوري، ووصفت يريفان ذلك بأنه عدوان، قائلة إنه لا توجد وحدات أرمينية في كاراباخ، وبعد يوم واحد من ذلك جرى من خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية، التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.

وفي وقت لاحق، دعت وزارة الخارجية الروسية الأطراف المتنازعة إلى الوقف الفوري لإراقة الدماء ووقف الأعمال القتالية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 22 سبتمبر الماضي أن التشكيلات المسلحة في كاراباخ، بموجب الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بشأن وقف الأعمال العدائية، بدأت بتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية تحت سيطرة قوات حفظ السلام الروسية.