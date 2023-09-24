أذربيجان تعد بضمان انسحاب قوات أرمينيا المسلحة من ناجورنو كاراباخ

أفادت وزارة داخلية أذربيجان، في بيان لها اليوم الأحد، بأن الجانب الأذربيجاني سيعمل على ضمان خروج أفراد الجيش الأرمني الذين ألقوا أسلحتهم من منطقة ناجورنو كاراباخ.

باكو: سنضمن خروج أفراد القوات المسلحة الأرمنية التي تم حلها

وجاء في بيان وزارة داخلية أذربيجان: «وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوم 20 سبتمبر، سيتم ضمان خروج أفراد القوات المسلحة الأرمنية التي تم حلها والتي سلمت سلاحها، من منطقة ناجورنو كاراباخ الأذربيجانية في اتجاه لاتشين - خانكندي وكلباجار - باساركيشيار».

يريفان: لا توجد قوات مسلحة أرمنية في ناجورنو كاراباخ

ووفقا لمعطيات الداخلية الأذربيجانية، سيتم استخدام الحافلات والمركبات الشخصية لضمان خروج الأفراد.

من جانبها، أكدت يريفان أنه لا توجد قوات مسلحة أرمنية في ناجورنو كاراباخ ووصفت ما يحدث بأنه «عدوان واسع النطاق».