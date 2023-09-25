وفد صيني رسمي يزور مكتبة «دار المعارف» بالإسكندرية

زار وفد صيني رسمي، يتكون الوفد من كبار المختصين في مجال النشر، مكتبة دار المعارف بمحطة الرمل بالإسكندرية، وأبدوا إعجابهم بالمكتبة وتنوع الكتب بها خاصة فيما يتعلق بالمكتبة الخضراء وكتب الأطفال ومؤلفات الكاتب المصري العالمي طه حسين.

التواصل مع الجهات الخارجية

وقال سعيد عبده، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين، إن الزيارة جاءت في ضوء التواصل مع الجهات الخارجية فى شأن تبادل الحقوق والترجمة وخاصة مع الجانب الصينى بهدف فتح أسواق جديدة للناشرين.

التعاون مع الجانب الصيني

وأضاف «عبده» في بيان، أنه تم التنسيق مع الوفد وتقرر عقد لقاء معهم بمقر اتحاد الناشرين وذلك غدا الثلاثاء، الساعة الثالثة ظهرا بمقر الاتحاد لتبادل وجهات النظر والتشاور حول آلية وطرق تبادل الحقوق وإمكانية التعاون والتجارب الخاصة في مجال النشر بين الجانبين.

يذكر أن دار المعارف أثرت الدار المكتبة العربية بالنشر للعديد من كبار الكتاب، أمثال طه حسين وتوفيق الحكيم والمازني ومحمد مندور وإبراهيم ناجي وأحمد حسن الزيات وعائشة عبد الرحمن وشوقي ضيف وأحمد مستجير و سيد شلبي.