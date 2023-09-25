أحمد فهيم يكشف كواليس علاقته بالفنان خالد صالح: عملت معه 10 سنوات

أحيا الفنان أحمد فهيم، ذكرى وفاة خاله الفنان خالد صالح، التي تحل اليوم الاثنين، حيث كانت تربطهما علاقة وطيدة، وجمعتهما السنوات الأخيرة من حياته، كما أنه كان صاحب الأثر الأكبر في حياة «فهيم»، وسبب دخوله عالم الفن.

المحبة التي كان يحظى بها الفنان خالد صالح من قبل الجمهور، لم تكن محل صدفة، فقد كان يتمتع بدرجة كبيرة من الإنسانية مع كل المُحيطين به، وهو ما برز جليًا بعد وفاته، وصار البعض يكشف عن ذلك الأثر، بما فيهم الفنان أحمد فهيم.

«فهيم»:عملت مع خالد صالح لمدة 10 سنوات

وقال فهيم لـ«الوطن»، إنّه عمل مع خالد صالح، كمديرٍ أعمال، قرابة الـ10 سنوات تقريبًا، الأمر الذي جعله يكتسب منها العديد من الخبرات والمهارات فيما يتعلق بمجال التمثيل، إذ كشف عن النصيحة التي كان يوجهها له طوال الوقت، بقوله: «اتعلم الأول وبعدين مثّل».

وساعد خالد صالح، الفنان أحمد فهيم، في دخول عالم التمثيل، لتكون بدايته من خلال مسلسل «الريان»، ليُشارك بعدها في عددٍ من التجارب، مثل «خرم إبرة» و«بعد الفراق» و«فوق السحاب» و«مأمون وشركاه»، ليُحقق نجاحات ضخمة، وصار نجمًا في الدراما التليفزيونية حاليًا.