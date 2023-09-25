مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو: مصر وروسيا تجمعهما شراكة ممتدة واستراتيجية

قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إنّ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، كان واضحا خلال الحفل الـ80 للعلاقات الروسية المصرية، عندما تحدث عن عمق العلاقات التي تجمع موسكو والقاهرة.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لافروف أشار إلى حجم التعاون التجاري بين البلدين، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، بسبب رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، موضحة أنّ القمة الروسية الأفريقية، شهدت إشادة الرئيس بوتين بدور الرئيس السيسي في تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا.

وتابع: «تلعب مصر دورا أساسيا في إمكانية تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، والرئيس السيسي دعا خلال قمة المناخ إلى إنهاء الأزمة وإحلال السلام».

واستطرد: «وزير الخارجية الروسي أشار إلى أنّ موسكو تطمح إلى مشاريع واعدة مع مصر، والقيادة الروسية تعلم جيدا حجم الاستثمار داخل السوق والشارع المصري، والعلاقات بين البلدين في طريقها للتطور، كما أنّ مشروع الضبعة النووي واعد ويعود بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري والروسي».