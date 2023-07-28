بوتين: العلاقات بين مصر وروسيا استراتيجية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين مصر وبلاده على امتداد العقود لها طبيعة استراتيجية، موضحًا: «لا يهمنا ما تنص عليه الوثائق، ولكن تهمنا الحقيقة، وهي تقول إن العلاقات بيننا هي العلاقات الاستراتيجية في مجالي السياسة والاقتصاد».

وأضاف «بوتين»، في كلمته ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الصعوبات في أسواق الطاقة والأغذية لم تظهر على خلفية الأزمة الأوكرانية، ولكن في فترة مكافحة وباء كورونا بسبب وقف عمل المصانع للأسباب الصحية، حيث تم دعم المواطنين والسكان بتداول المال والنقود، واستخدمت هذه المواد في الأسواق، فارتفعت الأسعار، وذلك مرتبط بالسياسة غير المحسوبة والمدروسة، وفي الطاقة تم اللجوء إلى موارد خضراء صديقة للبيئة بخطة غير مدروسة وهو ما انعكس على أسعار الطاقة.

وواصل: «ما يحدث في أوكرانيا عامل محفز للأزمة الحالية، ولكن السبب الجذري والحقيقي يكمن في الممارسات والسياسات النقدية المالية والسياسات في مجال الطاقة وحال الغذاء دون أن تكون محسوبة».