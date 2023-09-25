افتتاح معرض للاحتفال بمرور 80 عاما على العلاقات بين مصر وروسيا

افتتح السفير المصري في روسيا ووزير الخارجية الروسي معرضا للذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

العلاقات بين روسيا ومصر

وقال السفير المصري في روسيا: «يسرني أن أتواجد لافتتاح المعرض المكرس للذكرى الـ80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر، والصور والوثائق المعروضة في المعرض تظهر أهمية العلاقات بين البلدين، وميزة هذه العلاقات لشعبي دولتينا على اتفاقية التعاون الاستراتيجي وغيرها من الأعمال والمشاورات تعكس أساسا متينا بين الدولتين».

وتابع: «تحدث لافروف عن بناء السد العالي في مصر وغيرها من المشروعات الهادفة لتطوير الاقتصاد وغيرها من المجالات ونسعى لتنفيذ عدد كبير من المشروعات وقبل كل شيء محطة الضبعة النووية، وإقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة التجارية والاقتصادية في قناة السويس وهذا سيكون محطة التنمية العلاقات والشراكة بين البلدين».

المواطنون المصريون يقدرون الثقافة الروسية

وواصل: «العلاقات الودية بين بلدينا لا تتعلق فقط بالعلاقات بين الرئيسين الروسي والمصري إنما العلاقات على مستوى الشعبين وهناك الكثير من السائحين الروس في مصر يقدرون الحضارة المصرية، والمواطنين المصريين يقدرون الثقافة الروسية».