وفاة الموسيقي الأمريكي تيري كيركمان عن عمر يناهز 83 عاما

توفي الموسيقي وكاتب الأغاني الأمريكي تيري كيركمان، أحد الأعضاء المؤسسين لفرقة الروك الشعبية The Association، عن عمر يناهز 83 عاما، وفقًا لما تم إعلانه عبر الحساب الرسمي للفرقة على «فيس بوك»: «يؤسفنا أن نبلغكم بوفاة تيري كيركمان الليلة الماضية، بسلام، تيري سيعيش في قلوبنا وفي الموسيقى التي كتبها ببراعة، نرسل الكثير من الحب لزوجته هايدي وابنته ساشا».

وقدم تيري كيركمان مع الفرقة مجموعة من الأغاني البارزة منها «Cherish» و«Windy» و«Never My Love»، وتم ترشيح الفرقة لستة جوائز جرامي، بما في ذلك ثلاثة لأغنية «Cherish»، وفقا لموقع «نيويورك بوست».

من هو تيري كيركمان

قال كيركمان عن كتابة الأغنية الناجحة في مقابلة عام 2015: «جاءت أغنية Cherish بضربة واحدة، لا أعرف ما هو مصدرها لم أفهم العملية أبدًا ولا أعتقد أنني سأفهمها أبدًا»، كما كتب في مقال لصحيفة «هافينجتون بوست» عن الأغنية التي كتبها، قائلا: «هناك جانب غريب آخر من قصة Cherish وهو الجانب الذي حيرني بشكل خاص، وهو أنها أصبحت مفضلة للغاية لحفلات الزفاف. أطلق عليها الآلاف من الأزواج اسم (أغنيتهم)، على الرغم من أنها تدور حول الحب الضائع، وليس الحب المنتصر».

ترك كيركمان الفرقة في عام 1972، وانضم إليها مجددًا عندما اجتمعت المجموعة مرة أخرى في عام 1979 ثم غادرها نهائيًا في منتصف الثمانينيات، وبعد ترك العمل، أصبح المغني وكاتب الأغاني مستشار للفنانين في مرحلة التعافي من المخدرات.