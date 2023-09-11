وفاة المغني الأمريكي تشارلي روبيسون عن عمر يناهز 59 عاما

توفي المغني وكاتب الأغاني الأمريكي تشارلي روبيسون، مساء أمس عن عمر يناهز الـ59 عاما، في مستشفى في سان أنطونيو، بعد إصابته بسكتة قلبية ومضاعفات أخرى، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

وسيطرت على عائلة المعني الراحل تشارلي روبيسون حالة من الحزن، إذ كتبت شقيقته روبين لودويك، عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة إن قلبها مكسور بأعمق طريقة لا يمكن إصلاحها، على حد تعبيرها، متابعا: «لقد توفي أخي الأكبر تشارلي بين أحضان أحبائه، من فضلكم قوموا بتشغيل بعض أغاني تشارلي روبيسون هو يريد الأمر بهذه الطريقة»، وفقا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

من هو تشارلي روبيسون

بدأ تشارلي روبيسون حياته المهنية في الثمانينيات، وأصدر أول ألبوم منفرد له بعنوان «Bandera»، والذي سمي على اسم بلدة مدينة في تكساس حيث كانت عائلته تمتلك مزرعة لثمانية أجيال، نشأ «روبيسون» وهو يعزف الموسيقى مع شقيقه «بروس»، وأصدر تسعة ألبومات طوال حياته المهنية.

عمل روبيسون كحكم في برنامج «Nashville Star»، وهو برنامج تلفزيوني واقعي، إذ يعيش المتسابقون معًا خلال التنافس للحصول على عقد تسجيل في صناعة موسيقى الريف، وتضمن ألبومه الأخير«High Life» الذي صدر عام 2013، إعادة تقديم أغنية «When I Paint My Masterpiece» لبوب ديلان.