وفاة المغني الأمريكي جيمي بافيت عن عمر ناهز 76 عاما

توفى خلال الساعات الماضية المغني وكاتب الأغاني الأمريكي جيمي بافيت، عن عمر ناهز 76 عاما، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

وتأكدت وفاة «بافيت» من خلال بيان على موقعه الرسمي على الإنترنت، حيث ذكر «توفي جيمي بسلام ليلة الأول من سبتمبر محاطًا بعائلته وأصدقائه وموسيقاه وكلابه، لقد عاش حياته كأغنية حتى آخر نفس وسيفتقده الكثيرون إلى أبعد الحدود».

مشاكل صحية

وبدأ جيمي بافيت في مواجهة عدد من المشاكل الصحية منذ عام 2022، عندما دخل المستشفى واضطر إلى إلغاء عديد من العروض، وفي مايو ويونيو 2023، ألغى حفلات موسيقية إضافية بعد أن كشف أنه عاد إلى المستشفى لمعالجة مشاكل طبية تتطلب «اهتمامًا فوريًا»، على حد تعبيره في ذلك الوقت، وفقا لما نشره موقع «فوكس نيوز» الإخباري.

من هو جيمي بافيت؟

ولد بافيت في يوم عيد الميلاد عام 1946 في باسكاجولا، ميسيسيبي، ونشأ في موبايل، ألاباما، بدأ العزف على الجيتار خلال سنته الأولى في جامعة أوبورن قبل أن يواصل سنوات دراسته الجامعية في كلية بيرل ريفر المجتمعية وجامعة جنوب المسيسيبي، حيث حصل على درجة البكالوريوس في التاريخ عام 1969، انتقل الفنان بعد ذلك إلى ناشفيل وأصدر أول ألبوم ريفي له في عام 1970 بعنوان «Down to Earth».

وبخلاف أغنية «Margaritaville» الناجحة التي قدمها عام 1977، أصدر بافيت العديد من الأغاني الشعبية في السبعينيات والثمانينيات منها «Come Monday» و«Cheeseburger in Paradise» بالإضافة إلى «A Pirate Looks at Forty».