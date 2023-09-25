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«الوطنية للانتخابات» تحدد موعد جولة إعادة الانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد أيمن سالم
03:28 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
المستشار وليد حسن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار وليد حسن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار وليد حسن، نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّه في حالة إعادة الانتخابات الرئاسية سوف تجرى عملية الانتخاب خارج مصر في أيام الجمعة والسبت والأحد الخامس والسادس والسابع من يناير 2024، وداخل مصر الاثنين والثلاثاء والأربعاء الثامن والتاسع والعاشر من شهر يناير 2024.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي يعقد الآن، بشأن الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية.

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بقلم محمد أيمن سالم