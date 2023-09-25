«الوطنية للانتخابات» تحدد موعد جولة إعادة الانتخابات الرئاسية

قال المستشار وليد حسن، نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّه في حالة إعادة الانتخابات الرئاسية سوف تجرى عملية الانتخاب خارج مصر في أيام الجمعة والسبت والأحد الخامس والسادس والسابع من يناير 2024، وداخل مصر الاثنين والثلاثاء والأربعاء الثامن والتاسع والعاشر من شهر يناير 2024.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي يعقد الآن، بشأن الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية.