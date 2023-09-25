«الوطنية للانتخابات»: الإعلام شريك حقيقي في إجراء انتخابات ديمقراطية

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّ اليوم هو يوم الاستحقاق الدستوري الذي نسعى إليه آملين في دعم الناخبين ووسائل الإعلام المحلية والعالمية من خلال نشر الوعي البناء والتفاعل الإيجابي ثم بتتويج هذا الدعم بالمشاركة الإيجابية في التصويت والدعوة إليه لرسم مستقبل مصر بأيدي أبنائها.

وتابع «بنداري»، خلال مؤتمر صحفي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات الآن: «وطالما كانت الصحافة والإعلام شريكًا حقيقيًا في النجاح ينقلون بأمانة واقتدار عملنا وجهودنا في سبيل إجراء انتخابات ديمقراطية تأتي معبرة عن إرادة الناخبين إلى جمهور الناخبين والرأي العام المصري والمجتمع الدولي».

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، «نتشرف اليوم بالإعلان عن تفاصيل إجراءات العملية الانتخابية المرتقبة، حرصًا على الالتزام بمواثيق الشفافية قبل بداية الانتخابات، وتحمل المسؤولية من أجل رفعة الوطن ومستقبله».