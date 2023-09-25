«الوطنية للانتخابات» تعلن ضوابط التبرع للمرشحين في الانتخابات الرئاسية

أعلن المستشار وليد حسن حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 3 لسنة 2023، الذي ينص على إجراء الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد، الأول والثاني والثالث من شهر ديسمر المقبل، خارج مصر، والأحد والاثنين والثلاثاء في مصر.

وفي سياق متصل، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط تلقي التبرعات في الانتخابات الرئاسية، موضحة أنّ كل مرشح يمكنه تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية.