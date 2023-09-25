ناشئو الدقهلية يشاركون في بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 17 سنة

كشفت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية عن انطلاق اليوم الاثنين 25 سبتمبر، بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 17 سنة المرحلة الثانية، في إطار البرنامج التنفيذي للنشاط الداخلي للموسم الرياضي 2024/2023، في أنواع المصارعة الرومانية والحرة والنسائية، خلال الفترة من 24 حتى 29 سبتمبر الجاري، بالصالة المغطاة باستاد جامعة المنوفية.

بطولة المصارعة للناشئين

وأشارت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، في بيان لها إلى أن التنافس في اليوم في الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية تحت 17 سنة، لمصارعة ناشئي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، يضم عدد 5 لاعبين مواليد 2009 وهم اللاعب عمر عبد اللطيف فتحي وزن 48 كيلو، واللاعب محمد وائل بدر وزن 68 كيلو، واللاعب زياد أحمد فتحي وزن 85 كيلو، واللاعب محمد أحمد فتحي وزن 62 كيلو، واللاعب السعيد محمد حسني وزن 52 كيلو، والمدير الفني للمشروع بالدقهلية الكابتن عبد اللطيف أحمد إبراهيم.

وكانت بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 17 سنة تحمل اسم المرحوم الدكتور الكابتن محمد نبوي الأشرم المدرب والبطل الأوليمبي ابن محافظة المنوفية، التي تصادف إقامتها بمسقط رأسه بالصالة المغطاة باستاد جامعة المنوفية في الفترة من 24 حتى 29 سبتمبر الجاري.