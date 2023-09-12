اختبار 107 ناشئين في التايكوندو بكفر الشيخ ضمن مشروع «البطل الأولمبي»

انطلقت اختبارات انتقاء ناشئين جدد للانضمام إلى لعبة التايكوندو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة كفر الشيخ، على الصالة المغطاة بمدينة كفر الشيخ، أمس الاثنين.

وتقدم للاختبارات 107 ناشئين بصحبة أولياء أمورهم وحضور أعضاء لجنة الانتقاء من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للمصارعة، تحت برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

اختبارات لاكتشاف الناشئين

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، أن المتقدمين يمرون بعدة اختبارات بداية من الكشف الطبي وقياس الطول والوزن واختبارات اللياقة البدنية والنفسية، بالإضافة إلى الاختبار المهاري من قبل اللجنة العليا التي تضم الدكتور أحمد زهران، المشرف الفني للاتحاد المصري للتايكوندو، والدكتور محمد خليل، والدكتور محمد جمال، مندوبي وزارة الشباب والرياضة، ووسام محمد، من نظم المعلومات بالوزارة، تحت إشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، وبحضور الدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ.

وأضاف وكيل شباب كفر الشيخ، أن اختبارات انتقاء ناشئين جدد للعبة التايكوندو ستستكمل اليوم الثلاثاء، بمركز التنمية الشبابية بدسوق للعبة التايكوندو، ويحقق أبطال المشروع بالمحافظة نتائج متميزة بألعاب المصارعة والتايكوندو وتنس الطاولة، وكرمهم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عقب فوز أبطال مصارعة المشروع القومي أبطال أفريقيا بالمركز الأول في البطولة الأفريقية للمصارعة بتونس الشقيق.