من هي روان الحسيني قتيلة دسوق.. بطلة عالم بكرة السرعة ومدربة ناشئين

صدمة كبيرة بين أهالي دسوق بمحافظة كفر الشيخ بعد العثور على جثة روان محمد عبد الوهاب الحسيني، 20 عامًا، طالبة بالفرقة الثالثة في كلية تربية رياضية بجامعة كفر الشيخ، وبها آثار خنق حول الرقبة، وشكلت مديرية أمن كفر الشيخ فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، وتبين من الكشف المبدئي على الجثة وجود كدمات في الرأس وخنق في الرقبة.

معلومات عن روان الحسيني بنت دسوق

ولدت روان محمد الحسيني في عام 2001 بمدينة دسوق، وشاركت مع فريق «كرة السرعة» كلاعبة، وكانت تلعب في الفريق الأول لكرة السرعة، بالإضافة إلى تدريبها لفريق الناشئين في نادي دسوق الرياضي بمحافظة كفر الشيخ.

وكُرمت روان محمد الحسيني من وزير الشباب والرياضة السابق، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الأسبق، وذلك عقب حصولها مع باقي لاعبي فريق كرة السرعة على بطولة العامة 2016 على مستوى العالم، في بطولة العالم للأندية وحصل الفريق على المركز الأول وقتها، كما حصد فريق الناشئين المركز الأول وحصل فريق الكبار على المركز الثالث لبطولة العالم في كرة السرعة.

تشييع جنازة بسنت الحسيني

وتكثف الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ من جهودها لكشف غموض الحادث وذلك بمراجعة كافة كاميرات المراقبة في منطقة الحادث، وسؤال المحيطين بالمكان وشهود العيان فيما شيعت أسرتها جنازتها بمسجد سيدي إبراهيم ويقام العزاء بالسرادق المقام أمام منزل الأسرة.

وانتظر عدد كبير من أهالي دسوق الانتهاء من تشريح الجثة وذلك لدفنها في مقابر أسرتها بمدينة دسوق.