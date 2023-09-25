مصر تدين تكرار تمزيق المصحف الشريف في هولندا بأشد العبارات

أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستيائها لتكرار واقعة قيام زعيم إحدى الحركات المتطرفة في هولندا، بتمزيق المصحف الشريف في مدينة لاهاي، ووصفت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم الاثنين، هذه التصرفات بأنها «ممارسات استفزازية وغير مسئولة تنتهك مقدسات ملايين المسلمين، وتؤجج من خطاب الكراهية».

وحذرت الخارجية المصرية من التداعيات الخطيرة للسماح بتكرار مثل هذه الحوادث البغيضة، والتي لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، مؤكدة على أن هذه الحوادث تنذر بانتشار المزيد من العنف والتطرف، وتصاعد ظواهر الإسلاموفوبيا وازدراء الأديان في المجتمعات، والتقويض من أمنها واستقرارها ومن التعايش السلمي.

كما شددت وزارة الخارجية، في بيانها، على ما تمثله هذه الممارسات الاستفزازية من انتهاك صريح لحرية الاعتقاد والممارسات الدينية على اختلافها، وتناقض مع المواثيق الدولية وقيم حقوق الإنسان.

وأعادت مصر التذكير بأهمية اضطلاع الدول بمسؤولياتها تجاه التعامل الحاسم مع مثل هذه الحوادث ومنع تكرارها مستقبلاً، كما أكدت على أهمية التزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة لحماية قدسية معتقدات الآخر، ومحاسبة مرتكبي جرائم ازدراء الأديان.

وشددت وزارة الخارجية المصرية على أهمية التصدي لمظاهر التعصب وكراهية الآخر، باعتبارها أحد العناصر الاستباقية لاقتلاع جذور الفكر المتطرف والارهاب.