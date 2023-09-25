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وزير الخارجية الأسبق: ‏فرص عديدة لمشروعات استثمارية كبرى بين مصر ‏والصين

كتب:

يارا أشرف
07:29 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق-صورة أرشيفية

السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق-صورة أرشيفية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الصين تتقدم بسرعة كبيرة ‏للغاية في كل المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية، وتحاول أن تكون ‏شريكا أساسيا في كل المجموعات الاقتصادية الموجودة حول العالم كالبريكس ‏ومجموعة العشرين وغيرهما، مشيرا إلى أن انضمام مصر للبريكس سيفتح صفحة ‏جديدة في التعامل المصري الصيني بالمجالات التجارية والاقتصادية وأيضا معنية ‏بالاستثمارات في منطقة قناة السويس وغيرها.‏

الصين تقوم بنشاط مكثف دبلوماسيًا على جميع المستويات

وأضاف «العرابي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة ‏الأولى المصرية، أن الصين تقوم بنشاط مكثف دبلوماسيًا على كافة المستويات، ‏والزيارات المتبادلة بينها وبين الدول الخارجية هدفها إبراز ما لديها من تقدم ‏وتطور في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هناك فرصا عديدة لمشروعات ‏استثمارية كبرى بين مصر والصين.

‏ وتابع، أن العالم يعاد تشكيله في المرحلة الحالية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ‏وبالتالي كل الدول الكبرى تحاول أن تكون على علاقة وطيدة مع الدول المستقرة ‏مثل مصر، وتأتي زيارة الوفد الصيني رفيع المستوى في إطار حشد العلاقات جيدة ‏بين البلدين. ‏

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