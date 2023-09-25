وزير الخارجية الأسبق: فرص عديدة لمشروعات استثمارية كبرى بين مصر والصين
كتب:
يارا أشرف
07:29 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق-صورة أرشيفية
قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الصين تتقدم بسرعة كبيرة للغاية في كل المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية، وتحاول أن تكون شريكا أساسيا في كل المجموعات الاقتصادية الموجودة حول العالم كالبريكس ومجموعة العشرين وغيرهما، مشيرا إلى أن انضمام مصر للبريكس سيفتح صفحة جديدة في التعامل المصري الصيني بالمجالات التجارية والاقتصادية وأيضا معنية بالاستثمارات في منطقة قناة السويس وغيرها.
الصين تقوم بنشاط مكثف دبلوماسيًا على جميع المستويات
وأضاف «العرابي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أن الصين تقوم بنشاط مكثف دبلوماسيًا على كافة المستويات، والزيارات المتبادلة بينها وبين الدول الخارجية هدفها إبراز ما لديها من تقدم وتطور في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هناك فرصا عديدة لمشروعات استثمارية كبرى بين مصر والصين.
وتابع، أن العالم يعاد تشكيله في المرحلة الحالية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالي كل الدول الكبرى تحاول أن تكون على علاقة وطيدة مع الدول المستقرة مثل مصر، وتأتي زيارة الوفد الصيني رفيع المستوى في إطار حشد العلاقات جيدة بين البلدين.