مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة الوفد الصيني لمصر تؤكد تنوع وصدق علاقات البلدين

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة الوفد الصيني رفيع المستوى برئاسة «لي شي» عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، لمصر واستقبال الرئيس السيسي لهم تعبير عن درجة التنسيق السياسي والشعبي والبعدين الشعبي والبرلماني بين مصر والصين.

البعدان الشعبي والبرلماني أهم في العلاقة المصرية والصينية

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن البعدين الشعبي والبرلماني أهم في العلاقة المصرية والصينية وإضافة للشراكة الاستراتيجية الصينية التي شهدت في مشوارها المزيد من التنسيق والتعاون، موضحا أن البعدين الشعبي والبرلماني هما تعبير عن مكانة مصر وما تستحقه.

زيارة الوفد الصيني لمصر تؤكد أن العلاقات بين البلدين متنوعة وصادقة

وتابع: «زيارة الوفد الصيني رفيع المستوى، برئاسة لي شي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لمصر تؤكد أن العلاقات بين البلدين متنوعة وصادقة».