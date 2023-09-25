بدء البث المباشر للمناهج على منصة «التعليم» قريبا.. وداعا للكتب الخارجية

استخدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأول مرة أدوات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز في المحتوى المقدم على منصة البث المباشر، وذلك للمواد الدراسية المختلفة للعام الدراسي الجديد.

بدء البث من يوم الأحد

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بدء البث من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 للصفوف الدراسية بداية من الصف الرابع وحتي الثالث الثانوي، من خلال المنصة الخاصة بالوزارة عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

يأتي ذلك من منطلق التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي، بدلا من شراء الكتب الخارجية، ويأتي ذلك كله في إطار الحزم التي وجه بها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي.

إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب

وأكدت الوزارة أن المواد التي يجرى بثها عبر الموقع الرسمي جرى وضعها من قبل عدد من الكوادر التعليمية المتميزة، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، وتشمل المفاهيم الأساسية.

وهناك اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدي الطالب في التحصيل الدراسي، وتقديم شرح مُبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية.

ويمكن للطلاب أن يحملوا المواد التعليمية والتدريبية، يمكن الدخول على تلك الرابط.