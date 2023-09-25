ضبط 250 كرتونة حلوى فاسدة في مصنع بالقليوبية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية، حملة على أحد مصانع بيع الحلوى الجافة، ويقع وسط الزراعات بإحدى قرى مدينة كفر شكر، وتبين أنه يدار دون ترخيص، ويفتقر للاشتراطات الصحية لتداول وتصنيع المواد الغذائية.

ضبط 250 كرتونة حلوى بالنعناع فاسدة

وأسفرت الحملة عن ضبط 250 كرتونة من أحد أصناف الحلوى بالنعناع غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وتاريخ الإنتاج مطموس وغير مطابق للمواصفات القياسية، ويقدر وزنها حوالي 500 كيلوجرام، كما تم ضبط 10 شكائر من صنف مصاصة روج للأطفال يقدر وزنها 200 كيلوجرام تقريبا، وما يقرب من 300 كيلوجرام مصاصة غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وبلغ إجمالي وزن المضبوطات ما يقارب طن تقريبا، وتم سحب عينات من المضبوطات والعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

جاءت الحملة ضمن فعاليات مبادرة «100 يوم صحة»، تحت إشراف الدكتورة فاطمة أبو جرة، مدير عام الطب الوقائي، وبالتنسيق بين الدكتور محمد علي مدير إدارة الأغذية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية، ومحمد عبد المعطي مراقب أول الأغذية بالقليوبية، وفريق من مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بكفر شكر.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع التموينية ومصانع إنتاج الأغذية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالسلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات، للحفاظ على صحة المواطنين، وردع المخالفين.