محافظ كفر الشيخ: استعدادات مكثفة لمواجهة الأمطار والسيول في فصل الشتاء

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، بالاستعداد التام لمواجهة فصل الشتاء، وذلك عبر خطة تم وضعها لمجابهة موسم الأمطار والسيول، موجها مدير عام غرفة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة، ورؤساء جهات المرافق المعنية، بالالتزام بالتكليفات المحددة، لكل فريق مما أسند إليه من أعمال، إضافة للتعاون التام مع كل الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، بقاعة المؤتمرات اليوم بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

صيانة جميع المعدات قبل هطول الأمطار

وشدد محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، على ضرورة رفع كفاءة وصيانة جميع المعدات العاملة في مجال كسح وشفط مياه الأمطار، وذلك قبل حلول موسم الشتاء، مع ضرورة التنسيق الكامل مع الحماية المدنية، وشركة المياه والصرف الصحي للدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار في الأماكن الأكثر تعرضا لكمية أمطار كبيرة في أوقات وقت الطوارئ.

تشكيل لجان المتابعة والمرور

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بتشكيل لجان بهدف المرور والتأكد على تسليك صفايات الأمطار والشنايش، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ، مع مراجعة صيانة أعمدة الإنارة العامة، والتأكد من إزالة الوصلات العشوائية، بالتنسيق مع قطاع الكهرباء والتأكيد على توفير وتجهيز ماكينة «كوبوتا»، بسيارة نواب القرى ورؤساء القرى، للاستخدام الفورى للمناطق الأكثر تضررا، والتنبيه على النائب المنوب للقرى، والنائب الليلي، ورؤساء القرى، ومسئولي غرف العمليات الفرعية بالمراكز والقرى بالتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، مع الإخطار بحالة الطقس بنطاق المركز والمدينة على مدار الساعة.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتسليك وتطهير جميع غرف وخطوط الصرف الصحي بدائرة المحافظة، وقيام الشركة بمعاونة الوحدات المحلية للمراكز والمدن في تسليك صفايات الأمطار بالمدن والقرى المخدومة بالصرف الصحي، ومراجعة صيانـة شبكــات الصرف الصحي بدائرة المحافظة، وإزالة أي عوائق موجودة أمامها لاستيعاب وتصريـف كميات المياه التي تسقـط، والقيام بعمل الصيانة اللازمة لجميع محطات رفع مياه الصرف.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بالاستعداد الكامل لحدوث أية سيـول بتوفير الخيام والأغطية والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم، لمراجعة أماكن الإيواء حال الحاجة إليها، كما وجه مديرية الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع الزراعة بشأن تطهير وصيانة المجاري المائية الترع، والمصارف الزراعية ، وخاصة المجاورة للكتل السكنية، لاستيعاب الأمطار تحسبا لارتفاع مناسيب المياه بالمجاري المائية، والقيام بعمل الصيانة اللازمة لجميع محطات رفع مياه الصرف الزراعي.

توفير السلع التموينية اللازمة في أوقات المخاطر

كما وجه محافظ كفر الشيخ، مديرية التموين بتوفير رصيد احتياطي من الدقيق لضمان توفيره للمخابز، بالتنسيق مع الشركة العامة، لتوفير حصص السلع التموينية، وتوفير رصيد من السلع والدفع بسيارات متنقلة ومحملة بالسلع التموينية والأساسية، لنقلها إلى الأماكن المتضررة وفقاً للاحتياج، والتنسيق مع الهيئة العامة للبترول لتوفير الوقود اللازم بالمحطات لزيادة الاستهلاك في فصل الشتاء، والتنسيق مع شركة بتروجاس بزيادة الحصة الخاصة بالمحافظة من سلعة البوتاجاز خلال أشهر الشتاء لتغطية الزيادة بالاستهلاك أثناء هذه الشهور.