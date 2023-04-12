نائب محافظ الإسماعيلية: فتح كافة المحاور المرورية بعد هطول الأمطار 

قال المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، أنه جرى فتح كافة محاور الإسماعيلية التي أغلقتها مياه الأمطار على مدار الساعات الماضية، بسبب تراكم المياه داخل المدينة في بعض الشوارع.

وأضاف عصام الدين أن كافة سيارات رفع المياه وفرق الطوارئ منتشرة في الشوارع قبل سقوط الأمطار بالتزامن مع تفعيل رفع درجة الطوارئ للدرجة القصوى.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان محافظة الإسماعيلية منعقدة على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات خلال فترة سوء الأحوال الجوية التي تشهد بعض المحافظات.

طوارئ في المراكز والمدن

وقالت بيانات محافظة الإسماعيلية الرسمية، إن سيارات المياه نجحت في رفع كميات كبيرة من المياه على مدار الساعات الماضية في مراكز القنطرة غرب وأبوصوير والتل الكبير والقصاصين.

وأضافت البيانات الرسمية أن حالة الطوارئ مستمرة، لحين انتهاء حالة الطقس السيء التي تشهدها المحافظات في الفترة الحالية مع استمرار تواجد فرق الطوارئ في الشوارع.

الأرصاد: سحب ممطرة منتشرة في المحافظات

وقالت بيانات هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة فيما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأضاف البيان المنشور على الصفحة الرسمية على فيسبوك أن نشاط الرياح الشمالية الغربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.